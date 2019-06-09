Дощі і спека: синоптики розповіли, якої погоди чекати українцям сьогодні

У неділю, 9 червня Україну заллють дощі з грозами.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Синоптики повідомили, що в середньому сила вітру складе від 5 до 10 м/с.

Напрямок переважно східний, лише в західних областях – північно-західне.

В середньому по країні повітря прогріється до +25+30, а у східних регіонах буде до +32. Вночі в середньому температура повітря становитиме від +14 до +19 градусів. На Заході вдень термометри покажуть від +23 до +27 градусів. У північних і центральних регіонах температура повітря становитиме від +25 до +30 градусів. На Сході України очікується сама спекотна температура буде від +30 до +33 градусів. У південних областях прогнозується температура повітря в межах +25…+30 градусів.