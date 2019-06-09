«Створіть непробивну стіну кіборгів»: журналіст закликав не допустити прихід в Раду «російського світу»

Існує ризик тріумфу проросійських сил на дострокових виборах до Верховної Ради, зі сторони яких будуть докладені всі зусилля, щоб повернути Україну під вплив Росії.

Про це журналіст Айдер Муждабаєв написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, наступний склад ВР буде «парламентів рыгов і популістів», які почнуть повертати країну в домайдан і поступово здавати її агресору.

«Вони набіжать і з насолодою відкушувати від України Майдану один шматок за іншим. Реваншистів, байдужих буде там більшість, і це очевидно за всіма опитуваннями. Європейського ліберального парламентаризму в найближчі 5 років не передбачається», — йдеться в заяві. Разом з тим, журналіст вказав на ще одну проблему – це слабкість і боротьба за рейтинги серед політиків проукраїнського спрямування, в той час, як проросійські сили більш згуртовані і об’єднані.

«Треба буде зривати голосування, відтягати умовних мураевых з трибуни, викидати із залу на вулицю, куди скликати народ. Це повинна бути непробивна стіна, «список кіборгів», ДАП проти доб і геп. На сьогоднішній день в жодному списку, ні у всіх разом таких немає», — зробив висновок Муждабаєв.