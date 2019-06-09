Лемурійське озеро: рожеве «мертве море» України (фото)

Незвичайне озеро з яскраво рожевою водою та берегами з білосніжних соляних кристалів заховалось подалі від людських очей, на півдні Херсонщини

Незвичайне озеро з яскраво рожевою водою та берегами з білосніжних соляних кристалів заховалось подалі від людських очей, на півдні Херсонщини.

Одне з найказковіших озер України знаходиться біля села Григорівка, за 100 кілометрів від Херсона. На західному березі Азовського моря розкинулась ціла система мілководних солоних заток – Сиваш.

Однією з таких заток і є унікальна рожева водойма, яку від Азовського моря відділяє піщана коса Арабатська стрілка.

фото: p.ks.ua

За переказами, саме на цьому місці колись простягалося Лемурійське море, яке омивало береги міфічного затонулого континенту з високорозвиненою цивілізацією.

За словами місцевих, озеро утворилось у 1969 році. Тоді радянський винищувач зазнав аварії й від удару бойового літака утворилась воронка, з якої пробились дуже солоні підземні джерела. Згодом ці джерела наповнили ціле озеро, яке за його цілющі властивості прозвали «українським мертвим морем».

Українське «море море» набагато солоніше за ізраїльське – увесь запас солі у затоці перевищує 200 мільйонів тонн, а її концентрація у воді сягає 35%, тоді як у Мертвому морі – усього 27-30%. Вода тут настільки солона, що в ній неможливо потонути. Засмагати можна, не виходячи з води – сіль увесь час триматиме тіло на плаву. Завдяки високій концентрації солі, а також надзвичайно багатому хімічному складу вода в озері має цілющі властивості.

фото: novadoba.com.ua

фото: ks.ridna.ua

Неповторному рожевому кольору водойма завдячує особливим мікроводоростям, які під дією сонця виробляють бетакаротин та забарвлюють озерну ропу у колір ранкової зорі. Чим спекотніше видається літо, тим більше води випаровується з озера й тим насиченішого кольору набуває ропа.

А відступаючи, вода залишає на березі тонни білого соляного «піску». Влітку його можна завиграшки прийняти за сніг.

фото: p.ks.ua

: vlasno.info

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