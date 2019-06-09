Солистка НеАнгелов рассказала о конфликтах в группе

Как Славе и Виктории удаётся находить общий язык?

Виктория Смеюха – участница группы НеАнгелы, не скрывает, что имеет конфликты со своей партнершей по коллективу Славой Каминской.

О том, как гасят конфликты и бывшем соседстве, Виктория рассказала в передаче “Зірковий шлях” на канале “Украина”.

“Мы даже жили в первые моменты с ней, потому что у меня в какой-то момент квартиры не стало, потому что я ушла от бывшего продюсера, и мне надо было все поменять. Мне Слава помогала в плане жилья, мы с ней 2 недели жили вместе, тогда узнали друг друга больше. Нам было интересно вместе, потому что, то чего ей хотелось, того и мне, мы могли это обсудить, могли друг другу помочь”, =

говорит певица.

Но те беззаботные времена Вика вспоминает с улыбкой. Ведь сейчас отношения обеих певиц сугубо деловые. Обе не раз позволяли себе ругаться прямо на камеры.

Конфликты со Славой ни для кого не секрет, о причине, почему ссорятся, и как сглаживают конфликты, Виктория рассказала следующее: “Не хочу говорить, что Слава была не права, потому что во всех конфликтах виноваты оба. Это как в любой паре, мне кажется, супружеской. Потому что всегда есть какие-то непонимания. Главное уступать, безусловно, главное – быть мудрее”.

Также Виктория утверждает, что полуторагодовалый перерыв в творчестве их дуэта пошел обеим только на пользу. У каждой было время заняться личными делами. И многое переосмыслить.