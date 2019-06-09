Вакарчук відповів, чи він хоче зайняти пост прем’єр-міністра

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук готовий заступити на посаду прем’єр-міністра України.

Про це музикант заявив в інтерв’ю програмі «Рандеву», відповідаючи на запитання журналістки Яніни Соколової про те, чи готовий він до такої відповідальності в разі певних політичних розкладів після виборів у Раду.

«Будь-яка посада у виконавчій чи законодавчій владі, яка буде вимагати чіткої позиції… Це буде місія, яка буде довірена партією і виборцями, я не буду думати ні хвилини», — сказав Вакарчук.

«Рано говорити про конкретних посадах, але немає жодної посади, від якої я відмовлюся, якщо мені довірять люди і треба буде це зробити. Я не боюся ніякої посади», — додав він.

«Це було б ідеально. Зеленський — президент. Вакарчук — прем’єр. Це неймовірний баланс», — відреагувала Соколова.