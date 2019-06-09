У «Слуги народу» виникла серйозна проблема зі списками

У неділю, 9 червня, на з’їзді партії «Слуга народу» буде оголошено тільки партійний список.

Як пише «Країна» з посиланням на джерела в політсилі, імена мажоритарників називати не будуть. Причиною оголошено наявність «проблемних» мажоритарних кандидатів.

Видання публікує повідомлення, яке нібито ввечері 8 червня отримали потенційні кандидати в кандидати:

«Увага, термінове оголошення! На завтра потрібні тільки делегати. По мажоритарці — присутність кандидатів і навчання переноситься. Всі деталі пізніше. Буде ще ряд повідомлень. Прошу всіх бути в системі».

Відзначається, що у «Слуги народу» так і не зуміли погодити їх перелік.