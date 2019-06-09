Президента Молдови Додона тимчасово відсторонили від посади і передали його повноваження екс-прем’єру Павлу Філіпу

Конституційний суд Молдови, який вважається підконтрольним мільярдерові Володимиру Плахотнюку, 9 червня відсторонив президента Ігоря Додона і передав його повноваження екс-прем’єру Павлу Філіпу з команди Плахотнюка.

За інформацією молдавського видання NewsMaker, рішення прийняли через те, що Додон не розпустив парламент.

“Павло Філіп звернеться в Конституційний суд, щоб визначити обставини, що виправдовують розпуск парламенту Х скликання”, – говориться в рішенні. Крім того, судді КС наголосили, що рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. За годину до відсторонення Додон написав на своїй сторінці у Facebook:

“Демпартія не збирається мирно передавати владу законному парламентській більшості і законному уряду. І це незважаючи на те, що вчорашні процеси в парламенті і нове сформований уряд зустріли підтримку переважної більшості громадян і були визнані нашими зовнішніми партнерами з Заходу і Сходу”.

Він повідомив, що звернеться до міжнародного співтовариства із закликом стати посередниками в процесі мирної передачі влади, а також закликав народ Молдови виходити на мирні протести.