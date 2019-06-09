15 ознак того що ваша печінка погано функціонує: як їй допомогти

Якщо помітили хоча б два з 15 – це серйозний привід зайнятися своїм здоров’ям!

Коли у печінці знижується активність, вона більше не в змозі виводити токсини з організму. Натомість ті відкладаються в жировій тканині і чекають, коли печінка знову запрацює і виведе їх безпечним способом.В цьому може критися причина, чому не знижується зайва вага, незважаючи на правильне харчування і вправи.

Ось 15 основних симптомів, які вказують, що у вас проблеми з печінкою:

хронічна втома;

негативні емоції;

затуманення розуму, виснаженість;

притуплені головні болі, які проходять після відпочинку, або болі в області за очами;

хронічні болі в суглобах або м’язах;

сильне потовиділення;

складності з переварюванням жирної їжі;

алергії;

акне або інші проблеми зі шкірою;

гази, здуття, болі в області живота, запори, діарея;

гормональний дисбаланс;

тривожність і депресії;

чутливість до хімікатів;

хронічний неприємний запах з рота;

безпричинний набір ваги.

Щоб полегшити собі життя і допомогти печінки відновитися, в першу чергу необхідно перейти на правильне харчування. Не потрібно думати, що доведеться сісти на складну і строгу дієту.

Просто постарайтеся дотримуватися цих порад:

купуйте органічні продукти і уникайте ГМО;

харчуйтеся збалансовано;

виключити рослинні масла, що викликають запалення;

пийте достатньо чистої води;

споживайте корисні жири: кокосове масло, авокадо, натуральне вершкове масло;

споживайте достатньо клітковини – мінімум 35 г;

виключити рафінований цукор;

обмежте споживання фруктози до 20-25 г в день;

збільште споживання листової зелені;

введіть в раціон тварини і рослинні джерела амінокислот;

вживайте джерела сірки: яйця, брокколі, часник, цибуля;

обмежте або виключити алкоголь.

3 кращих продукту для печінки:

1. Артишок іспанська – захищає печінку і підтримує її функціонування, покращує виробництво жовчі, сприяє її виведенню і знижує рівень поганого холестерину.

2. Куркума – допомагає ензимам виводити канцерогени. Захищає печінку від пошкоджень, сприяє регенерації уражених клітин печінки.

3. Розторопша плямиста (молочний чортополох) – володіє протівофіброзное, противірусними, протизапальними і антиоксидантними властивостями. Захищає клітини печінки від ушкоджень вірусами, токсинами, алкоголем і ліками.

Джерело Greatpicture