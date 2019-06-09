15 ознак того що ваша печінка погано функціонує: як їй допомогти

Якщо помітили хоча б два з 15 – це серйозний привід зайнятися своїм здоров’ям!
Коли у печінці знижується активність, вона більше не в змозі виводити токсини з організму. Натомість ті відкладаються в жировій тканині і чекають, коли печінка знову запрацює і виведе їх безпечним способом.В цьому може критися причина, чому не знижується зайва вага, незважаючи на правильне харчування і вправи.
Ось 15 основних симптомів, які вказують, що у вас проблеми з печінкою:
хронічна втома;
негативні емоції;
затуманення розуму, виснаженість;
притуплені головні болі, які проходять після відпочинку, або болі в області за очами;
хронічні болі в суглобах або м’язах;
сильне потовиділення;
складності з переварюванням жирної їжі;
алергії;
акне або інші проблеми зі шкірою;
гази, здуття, болі в області живота, запори, діарея;
гормональний дисбаланс;
тривожність і депресії;
чутливість до хімікатів;
хронічний неприємний запах з рота;
безпричинний набір ваги.
Щоб полегшити собі життя і допомогти печінки відновитися, в першу чергу необхідно перейти на правильне харчування. Не потрібно думати, що доведеться сісти на складну і строгу дієту.
Просто постарайтеся дотримуватися цих порад:
купуйте органічні продукти і уникайте ГМО;
харчуйтеся збалансовано;
виключити рослинні масла, що викликають запалення;
пийте достатньо чистої води;
споживайте корисні жири: кокосове масло, авокадо, натуральне вершкове масло;
споживайте достатньо клітковини – мінімум 35 г;
виключити рафінований цукор;
обмежте споживання фруктози до 20-25 г в день;
збільште споживання листової зелені;
введіть в раціон тварини і рослинні джерела амінокислот;
вживайте джерела сірки: яйця, брокколі, часник, цибуля;
обмежте або виключити алкоголь.
3 кращих продукту для печінки:
1. Артишок іспанська – захищає печінку і підтримує її функціонування, покращує виробництво жовчі, сприяє її виведенню і знижує рівень поганого холестерину.
2. Куркума – допомагає ензимам виводити канцерогени. Захищає печінку від пошкоджень, сприяє регенерації уражених клітин печінки.
3. Розторопша плямиста (молочний чортополох) – володіє протівофіброзное, противірусними, протизапальними і антиоксидантними властивостями. Захищає клітини печінки від ушкоджень вірусами, токсинами, алкоголем і ліками.
Джерело Greatpicture