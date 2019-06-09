У Луцьку від партії Вакарчука “Голос” буде висуватися кандидат, який раніше представляв політсилу Медведчука

У суботу, 8 червня відбувся з’єднання з’їзд очолюваної Святославом Вакарчуком партії “Голос”. Там було завтержено партійний список, а також список кандидатів, які висуватимуться від партії у мажоритарних округах.

У виборчому окрузі №22(Луцьк) за мандат змагатиметься Тарас Шкітер.

Зараз він позиціонує себе як один із засновників руху “Свідомі”. Ця інформація міститься на офіційному сайті політсили.

Відомо також, що в 2013-му Тарас Шкітер представляв на Волині політсилу Віктора Медведчука “Український вибір” й активно просував тісну інтеграцію з Росією і входження України до Миного союзу.

Нагадаємо, 8 червня на з’єднання їзді партії “Голос” Святослав Вакарчук назвавши перші двадцять призвіщ у списку своєї партії.