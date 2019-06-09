Партія “Слуга народу” Зеленського представляє кандидатів у Раду(відео)

Партія “Слуга народу” президента Володимира Зеленського проводить з’їзд у Ботанічному саду Києва і представляє учасників політсили, які братимуть участь у дострокових виборах Верховної Ради 21 липня 2019 року.

Зеленський заявив, що партія представить 100 учасників партії. За його словами, команда формувалась із “експертів, облич з регіонів та тих, хто подав інтернет-заявку”. “У нас було мало часу, щоб усіх їх перевірити на доброчесність. Тому сподіваємося на журналістів та громадськість, яка допоможе проаналізувати наші помилки і ми їх виправимо”, – заявив він.

Також під час промови Зеленський заявив, що за “кнопкодавство” депутатів будуть позбавляти мандату.

Нагадуємо, що Петро Порошенко на з’їзді партії “Європейська солідарність” 9 червня представляє першу десятку списку.

Фото: president.gov.ua

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