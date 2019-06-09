Мешканець Києва зберігав у квартирі арсенал зброї і наркотики, які він намагався продавати через інтернет

У Києві в ході проведення операції “Зброя та вибухівка” в орендованій квартирі затримали 33-річного місцевого жителя за незаконні операції зі зброєю, виготовлення і збут наркотиків.

Про це повідомляє Нацполиция Київської області.

“У квартирі ми знайшли приладдя для виготовлення заборонених засобів, які направили на проведення експертних досліджень. Припускаємо, що фігурант сам виготовляв та збував наркотики. Також правоохоронці встановили, що зловмисник купував зброю і боєприпаси в інтернеті і продавав через сайти наркотичні речовини”, – повідомив начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління Олександр Дибов.

Крім наркотиків (канабіс, метамфетамін та фенилнинтропропен) у квартирі виявили арсенал зброї: корпус гранати Ф-1 з запалом, близько 300 набоїв різного калібру, автомат Калашникова АКС-74, гвинтівки системи Мосіна. Затриманий киянин, раніше судимий за злочини пов’язані з наркотиками. Слідчі готують йому повідомлення про підозру. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Після проведення відповідних експертиз буде надана додаткова кваліфікація дій правопорушника, зокрема щодо незаконного виготовлення психотропних речовин і організації наркопритону.