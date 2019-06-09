Кріс Претт одружився на дочці Арнольда Шварценеггера

Зірка серії фільмів «Вартові Галактики» і «Месники» Кріс Претт поєднався законним шлюбом з Кетрін Шварценеггер, дочкою знаменитого актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера. Як повідомляє видання People, на церемонії, що відбулася в Каліфорнії, були присутні тільки родичі і близькі друзі молодят, в тому числі батьки нареченої, її брати сестра, а також шестирічний син Прэтта від першого шлюбу.

«Вся сім’я брала участь у фотосесіях і виглядала щасливою», — повідомили джерела в оточенні нової подружньої пари. Стверджується, що в якості закусок після церемонії одруження гості віддали перевагу «легкі страви» у вигляді фруктів та ягід.

39-річний Кріс Претт і 29-річна Кетрін Шварценеггер почали зустрічатися влітку 2018 року. У січні 2019 року на своїй сторінці в Instagram Претт оголосив про заручини, а в квітні майбутні подружжя вперше з’явилися разом на офіційному заході — прем’єра екранізації коміксів Marvel «Месники 4: Завершення».

Зазначимо, що Кетрін Шварценеггер не пішла по стопах батьків, вона не пов’язана з шоубизнесом, а займається книговиданням.