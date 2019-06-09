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Х’ю Грант страждає від комплексу неповноцінності

09.06.2019

Знаменитий англійський актор Х’ю Грант розповів, що страждає від комплексу неповноцінності. За словами виконавця безлічі ролей, він вважає себе товстим, потворним і старим.

У вересні Х’ю Грантом виповниться 59 років. З роками, за словами артиста, він почав відчувати безліч комплексів. Актор скаржиться, що більше не може грати романтичних персонажів, він був змушений зайнятися іншими речами, щоб менше себе ненавидіти. Х’ю Грант наголосив, що у нього ніколи не виникало труднощів з тим, щоб добре заробляти. В цьому плані йому пощастило і він не соромиться більшості своїх романтичних робіт, в його кар’єрі було лише 1-2 відверто невдалих фільму, але решта подобаються глядачем.

За словами Х’ю Гранта, він вважає, що його завданням є розважати людей, але впевнений, що йому варто було в певний період почати приймати більш цікаві пропозиції, щоб була можливість спробувати себе в інших речах. Замість цього він знову і знову повторював свій романтичний образ.

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