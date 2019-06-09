7 симптомів, які можуть вказувати на серцевий напад у жінок

У жінок, на відміну від чоловіків, в разі серцевих нападів не проявляються «класичні» симптоми. Які ж ознаки можуть вказувати на жіночий інфаркт?

Днями американські лікарі-кардіологи виступили в пресі з застереженням про те, що жінки часто не помічають проблем з серцем, так як симптоми, що свідчать про наявність таких проблем у представниць слабкої статі, часто виявляються нетиповими. У зв’язку з цим фахівці радять жінкам звертати увагу на такі явища:

Втома. Раптова втома, що виникає, незважаючи на нормальний сон (мінімум 7 годин) і відсутність важких навантажень, може бути першим провісником прийдешнього серцевого нападу у жінок. Ігнорувати незрозумілу втому небезпечно, з таким симптомом слід звернутися до лікаря.

Запаморочення, нудота. Якщо ці симптоми проявляються в обставинах, не пов’язаних з фізичним навантаженням і значною витратою енергії, краще записатися на обстеження до кардіолога.

Відчуття стиснення, лещат. Для жінок відчуття здавлювання, стиснення ребер є більш частим сигналом про серцевий напад, ніж біль у грудях.

Тривожність. Почуття неспокою і тривоги люди часто списують на стрес і проблеми на роботі, але в поєднанні з іншими симптомами тривожність може вказувати на те, що з серцем відбувається щось неблагополучне.

Тяжкість у верхній частині тіла. У той час як чоловіки в ситуації серцевого нападу часто відчувають гострий біль в грудях, жінки часто скаржаться на відчуття дискомфорту і тяжкості в частинах тіла, що знаходяться вище талії, особливо, з лівого боку.

Симптоми, що нагадують отруєння. Холодний піт, нудота, печія, відрижка спостерігаються не тільки при розладі шлунка. У жінок вони можуть вказувати на розвивається інфаркт.

Задишка. Почуття задишки – знак того, що серце перестало справлятися зі своїм звичайним навантаженням.

: МедікФорум