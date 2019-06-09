Жвавий перець під ФСБ: Сергій Притула розкритикував Юрія Дудя

Відомий український шоумен і громадський діяч Сергій Притула, який буде балотуватися у Верховну Раду від партії Святослава Вакарчука «Голос», вважає, що весь медіа контент Росії контролюється ФСБ і блогер Юрій Дудь не є винятком.

Про це новоспечений політик розповів в інтерв’ю УП.

«Чому ви дивіться Дудя, поясніть мені? Ви що, цокнулись? Все в Росії контролюється ФСБ і тут один такий жвавий перець намалювався безстрашний, який пускає опозиціонерів. Це ті ж яйця, тільки з іншого боку», — зазначив Притула.

Він додав, що люди звикли сприймати буквально, але треба вміти читати між рядків і ставитися до таких речей скурпульознее. А також шукати першопричини.

Нагадаємо, 8 червня Притула сказав: «Я балотуюся у парламент за списком партії «Голос».

У той же час Притула повідомив, що просив лідера партії Святослава Вакарчука поставити його на тридцяте місце в списку, хоча той пропонував включити його в першу десятку.