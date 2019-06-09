«У жінок мозку немає, тільки вл**ще»: Полякова показала скандальне відео з Ківою

Епатажна співачка Оля Полякова, яку називають суперблондинка і навіть української Леді Гагою, часто балує шанувальників новими постами у соцмережі Instagram. І цього разу зірка не розчарувала фанатів і показала цікавий відео-анонс, на якому сперечається з чоловіками з політики, яких вважає сексистами.

Як виявилося, Полякова, яка нещодавно оголосила про створення жіночої партії, прийшла на програму «Тема», що виходить на телеканалі NewsOne. Там вона сперечалася з чоловіками політиками, доводячи, що вони сексисты, і що так не повинно бути. У підписі до анонсу Ольга написала: «У цю суботу, 08.06, в шоу ТЕМА викликом сексистов з політики на поєдинок. @newsone_tv, 20:15! #оляполякова».