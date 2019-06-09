На Полтавщині чоловік намагався обміняти гранату на пляшку горілки

В одному із сіл Великобагачанського району чоловік намагався обміняти гранату на пляшку горілки. Про це повідомляє управління Нацполиции в Полтавській області в суботу, 8 червня.

Наголошується, що для обміну на алкоголь чоловік запропонував ручну гранату РГН АІХ-1 на пляшку горілки.

Детективи вилучили боєприпас на місці події та направили на експертне дослідження. За фактом незаконного поводження зі зброєю відкрито кримінальне провадження (ч. 1 ст. 263 КК України).

Тепер чоловікові загрожує від трьох до семи років тюрми.