В річку Рось потрапили отруйні речовини: що про це відомо

В річку Рось, що протікає по території трьох областей України, потрапила цистерна з отрутохімікатами. В місті Біла Церква Київської області оголошена тривога. Мешканців міста просять утриматися від купання в річці, плавання на човнах, від риболовлі і від паркану річкової води. Також заборонено випас худоби на березі Росі.

Джерело забруднення річки знаходився в селі Збаржевка Погребищенського району Вінницької області. Там в ніч на 9 червня впав з моста в річку вантажний мікроавтобус, що перевозив близько тонни інсектициду «Нурел B». Отрута потрапила в притока Росі, а потім і в саму Рось. Вода з високою концентрацією отрути повинна була підійти до Білої Церкви через 10-12 годин після ДТП, тобто ближче до полудня 9 червня.

Як тільки стало відомо про інцидент, в Білій Церкві припинили забір води з Росі. У місті з 23.00 9 червня буде припинено водопостачання. Мешканців просять зробити запаси. Відновлять подачу води після того, як буде усунена загроза отруєння людей.

Скільки саме інсектициду потрапило в річку, зараз з’ясовують. Рятувальники витягли з води мікроавтобус, а тепер намагаються дістати контейнер з інсектицидом. Про те, що отрута все-таки потрапив у Рось, свідчать дані спостерігачів: поблизу від місця ДТП у річці загинула риба та інші представники водяної фауни.

Всі обмеження на забір води та купання в Росі стосуються не тільки білоцерківців, але і жителів інших населених пунктів вздовж русла річки. Зараз спеціальні служби роблять заміри води і локалізують можливу зону ураження. Масштаби забруднення фахівці обіцяють встановити в найближчі дві години.