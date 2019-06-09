Разумков анонсував постпраймериз «Слуги народу»: В українців є місяць для перевірки списку партії

Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков повідомив, що у громадськості буде місяць, щоб перевірити списки політсили.

Про це він сказав, виступаючи на з’їзді партії в Києві в неділю.

«Ми будемо єдині, якщо я не помиляюся, проводити процедуру постпраймериз. Коли ми представимо на обговорення повний список партії «Слуга народу», у вас буде місяць на те, щоб його подивитися, вивчити і, якщо ми десь помилилися, з вашою допомогою і громадськості, журналістів виправити ці помилки», — заявив Разумков.