Смачний напій, який знижує ризик інсульту

Вживання однієї склянки апельсинового соку щодня зменшує ризик смертельно небезпечних інсультів на 24%, як показало дослідження вчених з Нідерландів.

За групою добровольців вони спостерігали впродовж 10 років. Вдалося з’ясувати, що цю перевагу для здоров’я має не тільки апельсиновий сік, а й інші фруктові напої. Уже тривалий час свіжі фруктові соки називають корисними для здоров’я.Дослідження показує, що переваги апельсинового соку для здоров’я у вигляді запобігання ризику інсульту значно переважують його можливу шкоду через високий вміст цукру. Вчені зіставили рівень вживання цього соку і кількість інсультів за значний період часу.

Після цього обліку було встановлено, що від 4 до 8 склянок апельсинового соку на тиждень зменшують ризик інсульту на 24%. Навіть якщо людина вживала цей сік через день, то і в цьому випадку ризик інсульту знижувався на 20%. Апельсиновий сік допомагав скоротити кількість хвороб серця, його любителі стикалися з ними на 12-13% рідше. Соки містять багато натуральних рослинних субстанцій, які захищають наші кровоносні судини від пошкоджень.