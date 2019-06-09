У Києві євробляха врізалася в популярний ТЦ

Водій не зміг вписатися в поворот і вилетів на парковку

В українській столиці біля торгового центру “Домосфера” сталася страшна ДТП за участю автомобіля Mercedes на іноземній реєстрації.

За інформацією екстрених служб, седан влетів у прибудову на великій швидкості, внаслідок чого водій загинув на місці події. Сама аварія сталася близько 20:20.

За попередньою інформацією, автомобіль з п’ятьма людьми в салоні їхав на великій швидкості у бік вулиці Заболотного. За поки що невстановленою причиною водій не зміг вписатися в поворот і вилетів на парковку біля ТЦ “Домосфера”. На шляху у машини опинилася прибудова, в яку Mercedes і потрапив.

Від удару водій легковика помер на місці. Чотири його пасажири, отримавши травми різного ступеня важкості, вижили. В даний момент їх відвезли до лікарні кілька карет швидкої допомоги.

На місце події прибули рятувальники ДСНС і кілька патрульних екіпажів. В даний момент на місці чергують поліцейські і працює слідчо-оперативна група. Слідчим же належить з’ясувати причину і обставини аварії.