Тарас Чорновіл проаналізував списки деяких партій

Політичний експерт Тарас Чорновіл коротко проаналізував виборчі списки таких партій, як «Європейська солідарність», Слуга народу», «Голос», «Українська Стратегія Гройсмана». На думку Тараса Чорновола в партіях Зеленського і Вакарчука занадто багато невідомих осіб, хоч є і досить компетентні люди. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Тараса Чорновола у соціальній мережі фейсбук.

Тарас Чорновіл пише: Купа з’їздів. Буде що аналізувати, хоча не фоні суспільного регресу виникає питання: а кому все це потрібно?

Після такого шуму й пафосу списки Слуги урода й Голосу ще років 5-10 назад з таким складом викликали б цілковите розчарування та мусили привести до неминучого провалу. Натомість, не думаю, що сірий і непроривний список Вакарчука дуже загальмує його тенденції з набору голосів. А суміш нулів з мінусами у Зеленського взагалі його виборців не цікавить – ті, доки кайф не минув, голосують без вмикання мозку.

Свій аналіз буду в подальшому тут публікувати, зараз ще хочу побачити трохи більше фактажу. Ну, хіба дещо з перших вражень:

1. Список Європейської Солідарності. Гідно й серйозно. Але зараз почнеться купа невдоволень та обурень. Усі, кого нема в списку, але з амбіціями, зараз почнуть критикувати. Ну то подивіться на мене. У мене амбіції є? Є. Досвід є? В списку я є? Ні. Але до 21 липня запрягаюся й буду старатися допомагати, чим зможу. Бо так потрібно, бо інакше, через тупість одних і амбіції інших можемо втратити все. Тому закликаю всіх невдоволених: за цей список не соромно, а лідер – узагалі найкращий, тому давайте зараз просто підтримаємо, а критикувати будемо вже в кінці липня. Повірте, я тоді теж від себе багато що добавлю. Але не зараз. Нам усім потрібна перемога Порошенка. А те, що під якимось прохідним номером буде Х, якого я не долюблюю, а не У, яким захоплююся – це зараз не на часі.

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2.Слуга народу. Усе краще підтверджує таку народну назву партії. Там купа сірих і мало кому відомих виконавців чужої волі. Зате є Ткаченко з “полюсів”. Оце вам і маркер, хто замовлятиме музику, а хто диригуватиме. Там ще багато таких передаточних механізмів, але хочу краще розібратися. Адже список формували дуже хтиво й підло: щоб ніхто спершу не розібрався (для того ж і домінують безликі), зараз їх ніби й критикувати нема за що – на це й робиться ставка. А коли все стане зрозуміло, вже виявиться запізно. Але принцип маркерів таки мусили зберегти, бо хазяїн безликим не довіряє. Тому й на шкоду зеленому мусять то не голову адміністрації Богдана сунути, то в список Ткаченка вносити. Єдине, поки бачу якісь натяки на поліваріантність впливу олігархів, що, звісно, тільки посилює олігархічні впливи.

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3. “Голос” Вакарчука відверто розчарував. Там направду є хороші й компетентні люди, а є й відверті мінуси. А ще купа сірих персонажів без особливих прикмет. Я не кажу, що вони погані. Я про те, що мені чомусь здається: більшість запрезентованого списку в наступній Раді працюватиме приблизно так, як сам Вакарчук “дерзав” у Раді 6-го скликання. Зараз не буду лізти в деталі, просто такі перші враження від перегляду списку. Щодо мінусів, які руйнуватимуть можливості для співпраці проєвропейських сил, то мені вже Рахманіна та Устінова з ЦПК достатньо. А ті хороші люди, які там є, без сильної координації (ну не будуть же мене переконувати, що Вакарчук – сильний і вмілий лідер!) підуть: хто в ліс, хто по дрова. Мені направду шкода, але Вакарчук, як мені здається, почав операцію спалення своїх перспектив. Шкода, його серйозно готували до майбутньої політичної кар’єри. Міг стартувати в 2024, навіть восени цього року… Але такий фальшстарт йому не пішов на користь. Голосів, попри все, набере, але це буде певне розчарування.

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4. Українська Стратегія Гройсмана. Тут я таки зумів своєчасно зібрати правильну інформацію та надіслати замовникам коректну аналітику. Усі чутки про похід на вибори по мажоритарці чи виключно власним списком виявилися лише відгомоном проміжних рішень. Уже за кілька днів до з’їзду визначилися: лише списками, лише під лейбом Гройсмана, але 50:50 з Народним Фронтом. От тільки, враховуючи, що завдяки Яценюку НФ мінусує будь який спільний проект, а через одіозну персону Авакову взагалі обнулює, домовилися Яценюку пообіцяти якийсь пам’ятник поза парламентом, а решту його команди акуратно розчинити в списку Гройсмана. Але перелік виглядає так, ніби це Гройсмана розчинили в Народному Фронті. До списку особливих претензій не маю: є люди гідні, є дещо контраверсійні. Але ж це класична “братська могила”! А коли я побачив, як у Гройсмана почали маніпулювати з фальшивими рейтингами, зрозумів, що справи й зовсім безнадійні. Зате свої 2,5% візьмуть і надкусять чистий електорат Порошенка. Не хочу каркати, але не бачу я там потенціалу для зростання.

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