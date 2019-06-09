«Диявол змінює обличчя»: знайдена скандальна зв’язок між Медведчуком і Чорнобилем

Голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя», кум президента Росії Віктор Медведчук був адвокатом директора Чорнобильської АЕС Віктора Брюханова на суді в 1987 році.

На це звернув увагу політолог Олексій Голобуцький у своїй телеграм-каналі, а також інші користувачі мережі. «Якийсь диявольський фарс завершує 40-річний коло. Все повертається по якомусь порочному колі. Серіал «Чорнобиль» змушує повернутися до архівної кінохроніці. У хроніці спливає на пару секунд майже знайоме обличчя адвоката директора ЧАЕС Віктора Брюханова – і все раптово згадують Медведчука і інший суд над поетом Стусом», — написав Голобуцький.

«Якщо поставити поруч кадр з архівної фільму і фото Медведчука – стає очевидно, що це – різні люди. Але схожість достатня, щоб навести багатьох на думку про містичному просто-таки збігу. Диявол змінює обличчя – але залишається все тим же», — додав Голобуцький.