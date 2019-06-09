Трамп посольств США заборонив вивішувати прапори ЛГБТ під час святкування місяця гордості

Адміністрація Дональда Трампа заборонила американським посольствам за кордоном вивішувати райдужні прапори.

З проханням підняти на своїх флагштоках прапори лесбіянок і геїв в держдепартамент США звернулися посольства в Ізраїлі, Бразилії, Німеччини та Латвії, але їм відмовили влади США, – пише TJ.

Під час правління попереднього президента США Барака Обами американські посольства за кордоном могли вивішувати райдужні прапори.