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Трамп посольств США заборонив вивішувати прапори ЛГБТ під час святкування місяця гордості

09.06.2019

Адміністрація Дональда Трампа заборонила американським посольствам за кордоном вивішувати райдужні прапори.

З проханням підняти на своїх флагштоках прапори лесбіянок і геїв в держдепартамент США звернулися посольства в Ізраїлі, Бразилії, Німеччини та Латвії, але їм відмовили влади США, – пише TJ.

Під час правління попереднього президента США Барака Обами американські посольства за кордоном могли вивішувати райдужні прапори.

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