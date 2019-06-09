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У разі нашої перемоги на виборах, готовий стати прем’єром, — Порошенко

09.06.2019

П’ятий президент України Петро Порошенко очолив передвиборний список своєї партії «Європейська солідарність» і, в разі перемоги на дострокових парламентських виборах, готовий стати прем’єр-міністром.

Про це він заявив у коментарі «Громадському» під час з’їзду партії.

На уточнююче питання розглядає Порошенко можливість стати прем’єром, він відповів ствердно.

«Якщо ми переможемо на виборах, то — так», — сказав Порошенко.

У той же час, він не відповів «чи буде він особисто народним депутатом або після виборів складе мандат».

«Я твердо переконаний, що як лідер партії несу повну відповідальність і за дії партії і за дії фракції», — сказав Порошенко.

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