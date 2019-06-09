Білорусь повернула Росії 450 тисяч тонн “брудної” нафти

У Росії з Білорусі назад по нафтопроводу “Дружба” перекачали 450 тисяч тонн неякісної нафти. Про це повідомляє прес-служба концерну “Белнефтехим”, – передають ЗМІ.

“Білоруський оператор магістрального нафтопроводу ВАТ “Гомельтранснафта Дружба” виконав ряд етапів дорожньої карти технічних заходів щодо витіснення містить хлорорганику нафти в двох нитках трубопроводу “Дружба” від Мозиря до кордону з Польщею. Реверсом на територію РФ повернуто 450 тис. тонн забрудненої нафти, вона була заміщена нафтою, що відповідає ГОСТу”, – йдеться в повідомленні.

На підприємстві повідомили, що ввечері 8 червня на прикордонній польської перекачувальної станції “Адамове” була отримана чиста нафта. “Після перевірки якості нафти прийнято рішення про відновлення транзитного транспортування нафти в напрямку НПЗ Польщі та Німеччини 9 червня 2019 року.

Згідно з планом-графіком руху нафти, в червні в західному напрямку планується щодобове прокачування в обсязі 65 тис. тонн”, – розповіли в концерні. Також в “Белнефтехиме” додали, що транзит нафти у бік України здійснюється за графіком.