На Житомирщині через спеку горять торфовища, увечері 8 червня пожежники гасили загоряння торфу в Олевському районі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДСНС України в Житомирській області.

Як наголошується в повідомленні, 8 червня два підрозділи ДСНС Олевського району були залучені до гасіння тліючого торфу в с. Озеряни на землях запасу Олевської об’єднаної територіальної громади.

На цих торфополях коли підприємство вело видобуток торфу, а згодом вони були передані в розпорядження громади. “У пожежонебезпечний період на торфополях нерідко виникають пожежі, в основному через людський фактор – необережне поводження громадян з вогнем або загоряння шириться від палаючої трави. Проте гасити тліючий торф, який залягає глибину до 3 метрів, надзвичайно складно”, – пояснили рятувальники.

На цей раз два пожежно-рятувальних відділення та 10 чоловік особового складу з 9 до 18 години ліквідували пожежу торфу на площі 0,02 га. Дві одиниці пожежної техніки рятувальники стаціонарно встановили на меліоративні канали і забезпечили безперебійну подачу води на гасіння торфу.

Напередодні такої ж пожежа, виявлений лісівниками, ліквідовано с. Рудня Озерянська на Олевщине на площі 0,5 га. В період високого класу пожежної небезпеки рятувальники закликали населення утриматися від розведення багаття та безконтрольного використання відкритого вогню.