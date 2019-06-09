Плани партії Зе»: скасування недоторканності нардепів і конфіскація майна корупціонерів

Першочерговим завданням фракції партії «Слуга народу» у парламенті, зокрема, скасування депутатської недоторканності та запровадження обов’язкової конфіскації майна корупціонерів.

Про це 9 червня заявив голова партії Дмитро Разумков.

Крім цього серед завдань фракції у ВР буде впровадження механізмів відкликання депутатів, надання можливості громадян впливати на рішення влади через референдуми і встановлення відповідальності для чиновників за незаконне збагачення, зазначив Разумков.

Передвиборна програма партії «Слуга народу» містить 16 блоків, які, як заявляють в СН, мають намір реалізувати за час каденції ВР.

Зокрема, програма містить блоки «Очищена, оновлена і відповідальна влада», «Знищення системної корупції», «Безпека і оборона», «Україна в світі», «Справедливий, незалежний і доступний суд», «Реформа правоохоронних органів», «Економічна стратегія», «Кращі умови для бізнесу», «Реформування соціальної сфери», «Реформування соціальної сфери», «Інноваційна економіка», «Енергетика та тарифоутворення», «Інфраструктура», «Захист навколишнього середовища», «Освіта і наука» «Доступна медицина», «Національна ідентичність і громадянська злагода».