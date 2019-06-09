Хто входить в першу двадцятку партії Вакарчука «Голос»

За словами лідера “Голосу”, до першої двадцятки увійшли фахівці із різних галузей у гендерному співвідношенні 50 на 50

Економісти, юристи, борці з корупцією, оборонці Донецького аеропорту. Двадцятку потенційних народних депутатів оприлюднила партія “Голос” Святослава Вакарчука. Короткий з’їзд політичної сили провели на Старокиївській горі.

З’їзд політичної сили “Голос” Святослава Вакарчука зробили в холі Національного Музею історії України в суботу, 8 червня. Було усього 46 делегатів. Медійників на захід не пустили, партійне зібрання транслювали на вуличному екрані. Опісля короткого з’їзду Вакарчук зі своєю командою вийшов до людей.

Лідер “Голосу” каже, в Раду вони ідуть всерйоз і надовго. Список очолив сам Святослав Вакарчук. За його словами, до першої двадцятки увійшли фахівці із різних галузей у гендерному співвідношенні 50 на 50.

“Тут стоять люди, яких можна назвати кожного у своїй сфері зіркою . Але важливо не це, важливо, чи зможемо ми створити із цих людей, із наших хлопців та дівчат із найкращих представників нашої партії справжню потужну команду”, – заявив лідер партії.

Слідом за Вакарчуком у списку: Юлія Клименко – голова політсили “Голос” та колишня заступниця міністра економічного розвитку та торгівлі, Кіра Рудик – IT-підприємець, Ярослав Железняк – радник прем’єр-міністра зі зв’язків з органами влади та Олександра Устінова – член правління “Центру протидії корупції”. Вони кажуть, соціологічні опитування, які дають їм не більше п’яти з половиною відсотків їх не надто бентежать.

“Ми бачимо потенціал свого росту ще мінімум 15%. Це наше завдання на найближчі два місяці. Ми збираємось їхати в мінімум 300 населених пунктів, ми будемо із агітацією, поїдемо в поля, ногами, а не тільки будемо сидіти в Києві та Печерських пагорбах”, – заявила голова політсили Юлія Клименко.

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На восьмому місці у списку – політичний журналіст видання “Дзеркало тижня” Сергій Рахманін. До партії “Голос” встиг приєднатися й популярний шоумен Сергій Притула. Про це він повідомив в соцмережах і сказав, що попросив Вакарчука поставити його на 30 місце. Водночас, на партійний з’їзд Притула не прийшов.

“Для того, щоб я потрапив у парламент партія має набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода, я не проти, я за”, – заявляв ноумен у своєму зверненні.

“Хтось би сказав на його місці, ви знаєте, поставте мене поближче до першого. Він сказав, ні я хочу бути тридцятим, тому що як мінімум 30 мусять бути в парламенті”, – прокоментував Вакарчук.

Після представлення лідерів політичної сили “Голос”, Святослав Вакарчук влаштував безкоштовний концерт. Послухати відомі пісні гурту “Океан Ельзи” прийшли тисячі киян.

Джерело: 5 канал

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