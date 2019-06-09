Авіакомпанія SkyUp отримала восьмий літак

Восьмий літак SkyUp з реєстраційним номером UR-SQG прибув в київський аеропорт Бориспіль 7 червня.

Про це avianews повідомив співвласник авіакомпанії Олександр Альба.

За інформацією з українського реєстру цивільних повітряних суден, борт випущений в 1999 році, має заводський номер 30071. Раніше польоти на літаку виконували китайські авіакомпанії China Southwest Airlines і Air China.

Після завершення експлуатації в Китаї літак хотіла використати російська авіакомпанія «Якутія» під реєстрацією VP-BGA. Він був пофарбований у ліврею авіаперевізника, але польотів в «Якутії» не виконував.

Літак авіаперевізник позиціонує як резервний, який буде виконувати Ad-Hoc чартери — разові чартери на замовлення корпоративних клієнтів. Раніше авіакомпанія планувала його отримати до кінця травня.

Згідно з оголошеними планами, перший рейс борт UR-SQG повинен був зробити вже 8 червня 2019 за маршрутом Київ – Шарм-ель-Шейх.

Після надходження восьмого літака флот SkyUp буде включати шість Boeing 737-800 і один Boeing 737-700, пофарбованих у стандартну ліврею авіакомпанії, і один Boeing 737-700, що має спеціальну ліврею футбольного клубу «Шахтар».