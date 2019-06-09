Криза в Молдові: Євросоюз визнав коаліцію і новий уряд

Європейський союз на рівні Єврокомісії і високого представника з питань зовнішньої політики офіційно повідомив, що вважає легітимним обрання нового уряду Молдови.

Про це йдеться в заяві комісара з питань сусідства Йоганнеса Гана та Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Могерини, текст якого є в розпорядженні Європейської правди.

«Європейський союз серйозно врахував рішення, прийняті напередодні (у суботу) парламентом Республіки Молдова, включаючи створення урядової коаліції», — заявили Ган і Могерини, остаточно ставши на бік нової коаліції Соцпартії і блоку ACUM.