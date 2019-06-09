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ЄБРР профінансує будівництво нового заводу на Волині

09.06.2019

ЄБРР організовує синдикований кредит на суму 116 млн євро для виробника листових матеріалів на основі деревини «Кроноспан УА», що входить в групу Kronospan, на будівництво нового заводу.

Про це повідомляється в прес-релізі банку.

Згідно з повідомленням, ЄБРР буде формальним кредитором на всю суму 116 млн євро, однак 50 млн євро з цієї суми буде синдицировано з банками Raiffeisen Bank International AG і Raiffeisenlandesbank Obersterreich по структурі кредиту «A/B».

«Кошти будуть інвестовані в нові виробничі потужності, що відповідають стандартам і нормам ЄС. Компанія планує розширити своє виробництво в Україні за рахунок будівництва нового заводу в Нововолинську (Волинської області – ЕП.)», — йдеться в прес-релізі.

«Спеціалізоване енергоефективне обладнання, включаючи котел на біомасі потужністю 45 МВт, новий трансформатор і новий електрофільтр, забезпечать альтернативне рішення для електропостачання і дозволить скоротити втрати енергії і викиди пилу», — наголошується в повідомленні.

Очікується, що нове виробництво продукції з високою доданою вартістю сприятиме заміщенню імпорту орієнтовано-стружкових плит (OSB) та збільшенню експорту з України на спільний ринок ЄС в інші країни.

ТОВ «Кроноспан УА», дочірня компанія Kronospan Holdings PLC (Кіпр) — одне з найбільших у країні виробників ламінованих і шліфованих ДСП, а також поставляє на ринок плити МДФ, шліфовані і лаковані ХДФ, глянцеві плити HDD, ламіновані підлоги, стінові та інші види продукції групи Kronospan.

У січні-вересні 2018 року виручка компанії склала 2,15 млрд гривень, чистий прибуток – 314,5 млн гривень.

Kronospan створений в Австрії в 1897 році. В даний час є провідним європейським виробником листових матеріалів на основі деревини, працює в 21 країні. Загальний обсяг продажів перевищує 2,7 млрд євро в рік.

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ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов’язання по наданню майже 13,1 млрд євро в рамках 418 проектів.

 

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