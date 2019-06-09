Порошенко пообіцяв, що його партія не вступить в коаліцію з колишніми «регіоналами»

Партія «Європейська солідарність» не буде в парламентській коаліції з такими силами, як «Опозиційна платформа» і залишками Партії регіонів.

Про це лідер партії Петро Порошенко заявив на з’їзді політсили в Києві в неділю.

«Ми беремо на себе публічне зобов’язання не вступати в коаліцію з тими політичними силами, які заважають, з опозиційними платформами, іншими частинами партії Януковича. Ми розраховуємо, що відповідні заяви зроблять наші інші політичні сили, які претендують називати себе демократичними, європейськими», — сказав Порошенко.

Політик сподівається на потужну фракцію в парламенті. «У нас буде потужна фракція, яка буде відстоювати Українські, європейські та євроатлантичні цінності», — сказав Порошенко.

За його словами, «Європейської солідарності» необхідно подбати про те, щоб парламенті не сформовано конституційну більшість, яка буде здатна скасувати зміни, які були зроблені і поставити під сумнів демократичні завоювання останніх років, шлях до ЄС і НАТО.