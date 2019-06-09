«Кличко молодець»: кияни обговорюють підтоплення на Позняках

9 червня в Дарницькому районі Києва затопило житловий масив Позняки: люди ходять по щиколотку у воді. Вода не йде тому, що не продумана система дренажу і проводиться активне будівництво висоток, кажуть в соцмережі.

«Легкий літній 10-хвилинний дощ затопив Позняки в Києві, в місцевих підземних переходах утворилися нові озера і спа-сервіси. В даний час зловмисник рухається до Осокорків у бік Дніпра і центру міста», — розповіли очевидці.

Інна Гордієнко: «Треба більше будувати висоток в Києві. І спа у нас буде скрізь. І не тільки при дощі».

Denys Garkavenko Зате скляний міст є. «Після нас хоч потоп » (с) Ст. Кличка

Віра Тебякина: «Побудуйте ще парочку ТРЦ і висоток….».

Вова Всеволодський: «Патриотику застройте і будемо плавати по 3 поверх))

Tony Tereshchenko: «і так кожен рік».

Шурик Данюк: «На оболоні спека, дощем і не пахне…».

Валентина Крутова це де і коли? бо в моєму Києві сьогодні дощу не було».

Наталія Янчик: «А на Дарниці тільки гримить».

Сергій Кашмилов: «Кличко молодець».

Нагадаємо, станом на 7 червня в Україні внаслідок негоди було знеструмлено 68 населених пунктів в п’яти областях.