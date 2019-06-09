Причину свого приєднання до «ЄС» пояснили Зінкевич і Забродський

Медик-доброволець, командир медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич і командир 95-ї бригади, генерал-лейтенант Михайло Забродський увійшли до першої десятки виборчого списку партії “Європейська Солідарність”.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Яна Зінкевич сказала, що іде на парламентські вибори у команді «Європейської Солідарності», щоб не допустити російського реваншу.

«Я йду в парламент, щоб не допустити загрози російського реваншу, я йду в парламент, щоб не дати забути тих, хто втратив на війні найцінніше – життя або здоров’я», – сказала Зінкевич.

За її словами, реванш полягає не тільки у війні чи антиукраїнських законах, він може бути навіть у дискримінації – інвалідів, ветеранів, жінок.

“Ви знаєте, що ветеранів не беруть на роботу, тому що вони ветерани. Це також стосується людей з інвалідністю. Я прагну, щоб люди з інвалідністю мали доступ до усіх місць, до яких мають доступ інші люди. Верховна Рада – не інклюзивне місце, навіть там є сходи. Або дискримінація жінок… Ми ніколи не погодимося на другорядну роль ні в житті, ні на війні, ні в парламенті. Я буду боротися за рівні можливості», – додала Зінкевич.

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Відома госпітальєр зауважила, що «українців чекають не вибори в парламент, а вибір свого життя, своїх можливостей, своїх мрій».

“Вибір європейських цінностей – основа яких верховенство життя і рівних прав – це єдиний закон для всіх”, – додала вона.

За словами голови партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка, Яна Зінкевич вчить всіх нас, як треба любити Україну, як треба боронити Україну.

“І вона вважає, що на сьогодні лінія вогню має бути у Верховній Раді України спільно з командою “Європейської Солідарності”, – сказав Порошенко.

Легендарний командир 95-ї бригади Забродський, якого представив на з’їзді Петро Порошенко, сказав у своєму виступі:

«Навесні вже для когось дуже далекого 2014 року ми всі зробили вибір. Ми чітко усвідомили – наше місце лише в родині європейських народів, і ми будемо в цій родині, незважаючи на певні проблеми, які там існують. Ми чітко усвідомили, що наше місце лише в одному строю зі збройними силами і арміями провідних країн світу, я маю на увазі Північноатлантичний альянс».

На переконання генерала, немає іншого шляху, як ще можна протидіяти північному сусіду з його зазіханнями на статус світового лідера, як членство в НАТО.

«На жаль, ціна, яку заплатила наша країна з 2014 року за всі прагнення, досягнення і навіть за прорахунки – дуже висока. Ми вже заплатили життям і здоров’ям тисяч найкращих синів і доньок України. І дозволити в угоду чиїмось політичним амбіціям або черговим віянням змінити курс – це означає перш за все зрадити їх пам’ять. Впевнений, що «Європейська Солідарність» не дозволить нікому це зробити, саме тому я тут», – пояснив Забродський свою позицію.

Він також зазначив, що захист країни – це не тільки лінія фронту на передовій, «вона проходить через зал Верховної Ради, судових засідань, через ток-шоу, інформаційні центри і завершується за столом перемовин, можливо в Брюсселі, можливо в Парижі, а можливо і в Мінську, але вона є».

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Нагадаємо, що сьогодні, 9 червня, на з’їзді політичної партії “Європейська солідарність” було представлено першу десятку списку кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу, куди увійшли голова партії, п’ятий президент України Петро Порошенко, Голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер Ірина Геращенко, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, українська співачка і телеведуча, активний громадський діяч Софія Федина, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, український доброволець-медик Яна Зінкевич, очільник Львівської ОДА Олег Синютка, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Джерело: Укрінформ

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