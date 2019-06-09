У Раду внесуть президентський законопроект про кнопкодавство — Стефанчук

У Верховну Раду найближчим часом внесуть президентський законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо криміналізації неособистого голосування народних депутатів.

Про це до початку з’їзду партії «Слуга народу» повідомив журналістам представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук

«У найближчі дні, я думаю, президент внесе зміни до Кримінального кодексу, якими криміналізує питання неособистого голосування у ВР», — заявив він.

Однак, за словами Стефанчука, ухвалення документа є малоймовірним через стислих термінів.

Також про те, що за кнопкодавство депутатів будуть позбавляти мандатів, на з’їзді партії заявив Володимир Зеленський.