Через потрапляння в Рось інсектицидів у Білій Церкві відключать воду

Унаслідок ДТП в селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області в притоку річки Рось потрапила невідома кількість інсектициду «Нурел Д».

Про це повідомляє Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось на своїй сторінці у Facebook.

“Нез’ясована кількість інсектициду потрапила в притоку р. Росі, на відстані близько 5,4 км до гирла. На даний час проводяться роботи органами ДСНС з вилучення із водного об’єкта контейнерів із даним препаратом”, – йдеться у повідомленні.

Також Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось повідомив про небезпеку отруєння органи місцевого самоврядування та водоканали.

Громадян закликають тимчасово утриматись від купання, плавання на човнах, любительського і спортивного рибальства, водопою тварин, забору води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв.

У Білій Церкві припиняють водопостачання через отруєння р.Росі, повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий.

“Щойно відбулося засідання комісії виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якому було прийнято рішення 09 червня з 23.00 тимчасово припинити водопостачання. З 10 червня забороняється вилов риби, купання та випас худоби в акваторії річки Рось. Прошу мешканців з розумінням поставитись до ситуації та зробити запаси води”, – йдеться у дописі.

За словами очільника міста, водопостачання буде відновлено, “коли матимемо гарантовано позитивну експертизу якості води”.

Фото: bez-tabu.com, stolychno.news

Джерело: Укрінформ

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