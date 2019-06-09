У ДТП на Львівщині постраждало 16 осіб — поліція

В результаті ДТП на Львівщині з участю кількох автомобілів травми отримали 16 осіб.

Про це 9 червня повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними поліції, аварія сталася 8 червня близько 18:00 на автодорозі Львів-Тернопіль на Об’їзній дорозі в Золочеві.

Попередньо, сталося зіткнення вантажівки «ГАЗ» з мікроавтобусом «Мерседес Бенц»: бочка, яку перевозив водій «Газу», випала і пошкодила автомобілі «Шевроле Каптіва» і «Хонда СРВ», після цього вантажівка зіткнулася з автомобілем «Опель Комбо».



ФОТО — ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЇ ПОЛІЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

«В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водії «Мерседеса» і «Опеля», а також 12 пасажирів мікроавтобуса у віці 38-67 років, жителі Київської, Одеської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Харківської областей та Тернополя. Також травми отримали пасажир «Опеля», 47-річний житель Хмельницької області, та пасажир «Газу», 48-річний мешканець Буського району», — повідомили в поліції.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом).