Затриманим в Бангладеш українцям пограбування інкримінують у складі ОЗУ

Шістьом українцям, які разом з кількома громадянами Румунії та Болгарії були затримані поліцією Бангладеш, інкримінують пограбування банкомату у складі ОЗУ і опір представникам місцевої поліції під час затримання.

Про це заявив заступник глави АП України Кирило Тимошенко, який провів зустріч з родичами затриманих українських громадян, повідомляє прес-служба глави української держави.

Зазначається, що 29 травня шість друзів-спортсменів у віці від 18 до 45 років з р. Бердичів вирушили в туристичну поїздку в Бангладеш.

«В останній раз родичі спілкувалися з ними по телефону 31 травня. З 1 червня і до цих пір зв’язатися з ними не вдавалося», — наголошується в повідомленні АП.

«Найближчим часом в Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем з консульських питань посольства України в Індії, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію і надати необхідну допомогу, зокрема в пошуку приватного адвоката для громадян України», — зазначили в адміністрації президента.