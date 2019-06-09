Людина Хомутинника проривається в Раду з «Слугою народу»: що відомо

У списку політичної партії «Слуга народу», яка піде на позачергові вибори у Верховну Раду 2019, виявився експерт з питань оподаткування Данило Гетманцев, який пов’язаний з одіозним народний депутат від групи «Відродження» Віталієм Хомутинніком.

На з’їзді політсили його оголосили 20 номером. Як писалиранее, у нього з Володимиром Зеленським є спільний бізнес, який довгий час перебував під санкціями, однак продовжував успішно працювати в тому числі завдяки юридичним зусиллям нинішнього члена команди Зе. Судячи з усього, з допомогою партнера Хомутиннік планує зберегти вплив на податкову політику в країні.

Що відомо:

Гетманцев є одним з співзасновників «М. С. Л.». За даними ряду авторитетних ЗМІ, лотерейний оператор неформально контролюється двома народними депутатами – екс-регіоналом Віталієм Хомутинником і не менш скандальним «фронтовиком» Сергієм Пашинським.

У 2015-2017 роках президент України за рішенням РНБО ввів проти «М. С. Л.» санкції. Оператора підозрювали у фінансуванні тероризму. Служба безпеки зареєструвала кримінальне провадження та проводила досудове розслідування.

Сам Гетманцев фактично зізнався, що лотерейний оператор довгі роки працював в «тіні». «Частково, можливо, в тіні, частково з використанням схем, розроблених юристами, до речі абсолютно легальних схем», – сказав він одного разу у відповідь на пряме запитання журналіста.

Він побічно підтвердив, що він і його юристи розробляли ці самі «легальні тіньові схеми». У підсумку, за даними Youcontrol, у «М. С. Л.» утворився податковий борг понад 250 млн грн. Тобто завданням Гетманцева і його фірми була оптимізація і юридичне прикриття незаконної діяльності лотерейного оператора.

Гетманцев також був помічником однопартійця Хомутинника, нардепа від Партії регіонів Володимира Сівковича, який у березні-жовтні 2010 року обіймав посаду віце-прем’єра і курирував силовий блок в уряді нині побіжного Миколи Азарова. Пізніше Він став заступником секретаря РНБО. Відсторонений від посади у зв’язку з причетністю до розгону наметового містечка Евромайдана в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.

Нагадаємо, ще у період передвиборчої кампанії наполегливо ходили чутки про фінансування Зеленського Хомутинником і його партнером, скандальним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом. Офіційно цю інформацію спростовують всі три сторони.