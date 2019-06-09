Вибори в Казахстані: за «несанкціоновані мітинги» затримали майже 500 осіб

Поліція затримала близько 500 чоловік в день позачергових президентських виборів в Казахстані.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Березень Кожан.

За словами Кожаева, затримання проводилися в столиці Казахстану Нур-Султані і в Алмати — за участь у несанкціонованих мітингах.

«На вулицях міст були спроби дестабілізувати обстановку … В Нур-Султана припинені спроби перекриття жвавої дороги, створення транспортного колапсу по проспекту Республіки в районі Палацу молоді», — повідомив Кожан.

Він додав, що «всі заходи були проведені у суворій відповідності з законом», а спецзасоби при затриманні правопорушників не застосовувалися.

При цьому, за повідомленням «Радіо Азаттик», затримання проводилися серед учасників мітингу в центрі Алмати, поруч з площею Астана.

«Поліцейські, в тому числі бійці спецпідрозділів, грубо затримували людей і заштовхували їх в автозаки. Присутні перед цим кричали: «Бойкот!», — наголошується в повідомленні.

Серед затриманих виявилися журналісти, що висвітлювали виступу: з площі відвезли кореспондента Азаттыка Петра Троценко, журналіста AFP Кріса Риклтона, який спостерігав за ходом протестів співробітника Казахстанського бюро з прав людини Дмитра Тихонова.

В Нур-Султана затримання проходили біля палацу «Жастар», де зібралися кілька сотень громадян. Люди прийшли туди з блакитними повітряними кульками і скандували: «Алга, Казахстан!», «Бостандык!» («Свобода»), вимагаючи чесних виборів. На місці протестів затримали репортера Азаттыка Санію Тойкен.

Затримання близько 20 осіб пройшли в Шимкенті, присутні люди нічого не скандували, проте поліцейські заштовхали їх в машини. На питання журналістів про те, за що їх затримують, поліцейські заявили: «Для встановлення особи».

За даними «Радіо Азаттик», за кілька днів до виборів в Казахстані пройшли обшуки і затримання активістів в декількох містах — столиці, Алмати, Актобе. У поліції заявили, що обшуки санкціоновані судом в рамках розслідування кримінальної справи за фактом участі у діяльності забороненої незареєстрованої екстремістської організації «Демократичний вибір Казахстану».

Засновник цієї організації, що живе з 2009 року за кордоном екс-банкір, екс-чиновник і критик казахстанської влади Мухтар Аблязов, який неодноразово закликав своїх прихильників вийти на акції протесту, на батьківщині, засуджений до довічного ув’язнення за кримінальними звинуваченнями, в тому числі в замовному вбивстві, створення злочинної групи, великих розкраданнях. Аблязов відкидає всі звинувачення політично мотивовані.

Всі виборчі дільниці завершили свою роботу в 21:00 за місцевим часом.

ЦВК Казахстану повідомляв, що станом на 20:00 місцевого часу на виборах президента проголосували 77% громадян республіки, які мають право голосу.