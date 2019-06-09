Відпочивав під Києвом: з дна озера дістали тіло 18-річного хлопця

В ніч на 9 червня під Києвом в селі Тарасівка пропав 18-річний хлопець. Перед зникненням він відпочивав на озері. Через 11 годин його справу виявили водолази. На жаль, залишалося тільки констатувати смерть.

Зв’язок із хлопцем втратили близько 03:00.

За попередньою інформацією, хлопець відпочивав з друзями на березі озера. У якийсь момент він вирішив скупатися. Після цього він зник. Рятувальники вночі провели поверхневий огляд озера, але результатів вони не дали. На одному з причалів під лавкою стояли його кросівки. На місце викликали водолазів.

О 13:30 до озера прибули рятувальники з необхідним обладнанням. Під час огляду дна озера на відстані 15 метрів від берега виявили тіло зниклого хлопця. Його дістали з води і передали правоохоронцям.

Також відомо, що померлому було 18 років і він не місцевий. Хлопець приїхав у гості з Вишневого. Подробиці інциденту встановлюються.