Україна може повторити долю Сінгапуру: економіст вказав на можливість

Україна хвилі може запозичити в розташованого в Південно-Східній Азії Сінгапуру концепцію країни-хаба і концепцію чартерних міст.

Про це економічний аналітик Олексій Кущ (аналітичний центр «Оптима») заявив у коментарі сайту «Сьогодні» .»Сінгапур – це країна-хаб, яка знаходиться на перетині фінансових, торгових, товарних потоків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Україна в цьому плані теж володіє унікальними можливостями, тому що ми теж знаходимося на такому цивілізаційному стику між Європою і Азією», – говорить експерт.

На його думку, Україна могла б стати і елементом «Нового шовкового шляху», який йде з Китаю в рамках програми «Один пояс і один шлях» .

«Ми могли б стати газовим хабом для Центральної та Східної Європи, тому що у нас унікальні можливості: і ГТС, і підземні сховища газу. Ми могли б стати і енергетичним хабом, транспортним хабом, морським і т. д. У нас для цього є колосальні потенційні можливості, які зараз абсолютно не реалізуються», – поскаржився економічний аналітик.

8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту «Північний потік-2».

13 лютого Рада ЄС і Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом’якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.