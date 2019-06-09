Нардеп-утікач Онищенко теж хоче поборотися за місце в Раді

Побіжний народний депутат Олександр Онищенко має намір повернутися в Україну і взяти участь в дострокових парламентських виборах.

«Я йду по 93-му округу (Київська обл. — ред.)», — заявив Онищенко.

Для цього нардеп-утікач має намір повернутися в Україну найближчим часом для подачі документів у ЦВК.

Раніше нардеп-утікач заявляв про готовність повернутися в Україну, щоб взяти участь у судовому процесі, також він заявляв, що розглядає варіант участі в парламентських виборах.

За словами Онищенка, також він має намір через суд домогтися переслідування екс-президента Порошенка через корупційних схем.