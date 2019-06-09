ЄС визнав новий уряд Молдови

Брюссель підкреслив, що «повага до верховенства закону і демократії повинні залишатися основою наших відносин».

Європейський Союз визнав законним новий уряд Молдови і готовий з ним працювати, йдеться в спільній заяві верховного представника ЄС із зовнішньої політики Федерики Могерини і єврокомісара Йоганнеса Хана, повідомляє DW.

«Європейський Союз позитивно сприймає рішення, прийняті в суботу парламентом Республіки Молдова, в тому числі про формування правлячої коаліції. Європейський союз готовий працювати з демократичним легітимним урядом на основі взаємної прихильності реформам і основним принципам, закріпленим у нашій угоді про асоціацію», — наголошується в документі.

Брюссель підкреслив, що «повага до верховенства закону і демократії повинні залишатися основою наших відносин».

«У світлі подій, що послідували за рішеннями, прийнятими вчора парламентом Молдови, Європейський Союз рішуче повторює свій заклик до спокою і стриманості. Діалог між демократично обраними представниками повинен залишатися ключем до пошуку вирішення нинішньої політичної кризи», — наголошується в заяві.