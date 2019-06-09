«Мисливці за привидами 3» зніматимуть за участі Сігурні Уівер

В інтерв’ю журналу Parade актриса Сігурні Уівер підтвердила свою участь в “Мисливцях за привидами 3”.

“Так класно буде знову попрацювати з хлопцями Біллом Мюрреєм і Деном Ейкройдом – ред.)”. Уівер знову зіграє героїню Дано Барретт. Ніяких деталей актриса більше не повідомила.

У жіночому рімейку “Мисливців” 2016 року Уівер зіграла персонажа Ребекку Горін, що не мала нічого спільного з Даною. Раніше в цьому році стало відомо, що в центрі нового фільму Джейсона Райтмана (сина режисера перших двох частин Айвена Райтмана) виявляться два підлітка, які якимось чином будуть пов’язані з появою нечисті в провінційному містечку. Ролі виконають: Фінн Вулфард (“Дуже дивні справи”), МакКенна Грейс (“Привиди будинку на пагорбі”) і Керрі Кун (“Фарго”).

“Мисливці за привидами 3” вийдуть на екрани в липні 2020 року. Уівер зараз зайнята на зйомках сиквелів “Аватара” в Новій Зеландії.

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Нагадаємо, 16 січня підтвердились чутки про вихід третьої частини легендарних “Мисливців за привидами”.

Згодом стало відомо, що трійця зірок оригінальних “Мисливців за привидами” – Білл Мюррей, Ерні Хадсон і Ден Ейкройд – повернуться до своїх ролей в майбутньому третьому фільмі франшизи.

Джерело: ПРЯМИЙ

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