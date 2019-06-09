Трьох сталкерів-фанатів серіалу “Чорнобиль” затримали у зоні ЧАЕС

На затриманих складено протоколи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки.

Прикордонники Житомирського загону спільно з працівниками Національної поліції України у суботу, 8 червня, затримали трьох мешканців Рівненщини, які намагались потрапити у Чорнобильську зону, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

“Троє чоловіків у “повній амуніції”, як згодом з’ясувалось жителі міста Рівне та Рівненської області, ймовірно, після перегляду популярного телесеріалу про ядерну катастрофу в Чорнобилі, вирішили потрапити до забороненої зони з метою екстремального відпочинку”, – розповіли прикордонники.

Перетнувши загороджувальний паркан зони відчуження, молодики пішки пробиралась на заборонену територію поза встановленими пунктами контролю. Правоохоронці затримали порушників, на них складено адміністративні протоколи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення.

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Як повідомлялося, минулого місяця телеканали НВО і Sky представили серіал “Чорнобиль”, який розповідає про техногенну катастрофу, що сталася в Україні у 1986 році. Зйомки проходили в самому Чорнобилі, Києві та Вільнюсі. Прототипом для зйомок стала візуально схожа на ЧАЕС Ігналінська атомна електростанція в Литві.

Водночас успіх серіалу “Чорнобиль” викликав збільшення кількості туристів, охочих побачити ядерний саркофаг і місто-привид, що межує з ним. За даними агентства Reuters, туристичні агентства відзначили 40% зростання бронювань англомовних турів у Чорнобильську зону.

Джерело: ZN.UA

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