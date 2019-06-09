Бойовики порушили тишу 14 разів, стріляли з важкого озброєння

У неділю в зоні проведення операції об’єднаних сил проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 14 разів.

В результаті обстрілу втрат серед українських військовослужбовців немає.

Позиції ООС обстріляли в районі с. Водяне з напряму Азова і Веселого, в районі н. п. Павлопіль з напряму н. п. Українське, поблизу Верхньоторецької з боку н. п. Михайлівка, а також в районі н. п. Талаківка та Гнутово.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» бойовики вели обстріл поблизу н. п. Новолуганское, Новоолександрівка і Зайцево.