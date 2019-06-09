Хімікати, загрязнившие річку у Вінницькій області, були вкрадені — поліція

Автомобіль з хімікатами був без номерних знаків, його, а також каністри з хімічними речовинами підняли на поверхню.

Гербіциди, що потрапили в притоки річки Рось, були вкрадені з сільгосппідприємств Вінниччини, повідомили в поліції Вінницької області.

«Забруднення сталося в результаті аварії за участю автомобіля Мерседес Спринтер і розгерметизації частини ємкостей з хімічними речовинами для обробки сільськогосподарських рослин, які він перевозив. Встановлено, що гербіциди були вкрадені з сільгосппідприємств Вінниччини», — повідомили в поліції.

ДТП сталося в неділю близько 9:00 в селі Збаржевка.

«На заокругленій ділянці дороги автомобіль Мерседес Спринтер з’їхав з проїжджої частини у водойму і перекинувся. Сталося загоряння автомобіля, яке було в подальшому локалізовано рятувальниками», — йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що автомобіль був без номерних знаків. Його, а також каністри з хімічними речовинами підняли на поверхню.

«Встановлено, що хімікати були викрадені з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів. У результаті загоряння автомобіля сталася розгерметизація частини ємкостей з хімічними речовинами, в результаті чого певна кількість речовини вигоріло і потрапила у водойму», — йдеться в повідомленні.

Поліцейські повідомили про подію органи влади та відповідні екологічні служби, які повинні оцінити стан забруднення водойми.

Слідчим відділом Погребищенського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК (Порушення правил охорони вод). За такий злочин передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

Крім того, за фактами крадіжок гербіцидів у Козятинському та Липовецькому районах також відкриті окремі кримінальні провадження.