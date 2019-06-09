Зеленський обіцяє нокаутувати систему після виборів у Раду

Система поки що в нокдауні, ми пропонуємо нокаут…

Український президент Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що незабаром після дострокових виборів у Верховну Раду 21 липня в Україні встановиться нова політична система.

«Слуга народу» — це не бренд, це — наш світогляд.

Це те, що допоможе Україні встановити іншу систему.

Не перезавантажити стару, а встановити нову систему.

І ми почали це робити 21 квітня разом з вами.

Але ми зробили тільки перший невеликий крок: це тільки перший раунд.

Система поки що в нокдауні, ми пропонуємо нокаут.

Ми зробимо це разом, ми зробимо їх ще раз.

Спасибі велике.

Слава Україні!», — заявив сьогодні президент на з’їзді своєї партії.